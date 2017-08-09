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خادمة تُفقد مُسنة وعيها بالمخدر وتسرق مشغولاتها الذهبية في المقطم

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مصراوي Masrawy

خادمة تُفقد مُسنة وعيها بالمخدر وتسرق مشغولاتها الذهبية في المقطم

01:32 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

خادمة تُفقد مُسنة وعيها بالمخدر وتسرق مشغولاتها الذهبية في المقطم

خادمة تُفقد مُسنة وعيها بالمخدر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، خادمة وابنتها، لقيامها بوضع أقراص مخدرة لمخدومتها المُسنة في العصير، وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ 33 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "أحمد.ر"، 60 سنة، بالمعاش، بأنه عقب عودته إلى محل إقامته تلاحظ له أن والدته "أنصاف.ا"، 92 سنة، ربة منزل، في حالة نوم عميق، واكتشف سرقة مبلغ مالي 33 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وهاتفين محمول، ومبلغ من العملات الأجنبية لم يتمكن من تحديده، واتهم خادمتها "صباح.ع" 50 سنة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تتردد عليها المتهمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها وبصحبتها ابنتها "نجلاء.ع"، 28سنة، ربة منزل.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتها بالتحريات وأقوال المبلغ اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بثراء المجني عليها واحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنها خططت لسرقتها؛ حيث استغلت كبر سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وقامت بتخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل مشروب عصير، وعقب استغراقها في النوم استولت على المسروقات الواردة بأقوال المبلغ بالإضافة لمبلغ من الدولارات قامت باستبداله بمبلغ 32 ألف جنيهًا مصريًا وفرت هاربة، وأضافت بأن المسروقات طرف ابنتها المضبوطة بصحبتها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 26 ألف جنيه.

وأضافا، بقيامهما بالتصرف بباقي المسروقات بالبيع لدى أشخاص عاديين لا يمكنهما الإرشاد عنهم وقيامهما بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه في شراء أجهزة كهربائية وأثاث منزل.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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