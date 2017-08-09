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ريال مدريد يحسم مصير نجمه من الرحيل

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ريال مدريد يحسم مصير نجمه من الرحيل ريال مدريد يحسم مصير نجمه من الرحيل

التحرير

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حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مصير جناح الفريق الويلزي جاريث بيل، من الاستمرار في قلعة سانتياجو برنابيو.

وقال بيريز، في تصريحات لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية اليوم الأربعاء: «لا مجال لرحيل بيل مطلقًا، كل ما قيل عن اقتراب خروجه من النادي مجرد شائعات، هو أحد أفضل لاعبي العالم، ونحن سعداء بتواجده معنا، ولا نرغب في التفريط فيه، لذلك فإن باب التفاوض مغلق تمامًا».

كانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب بيل من الرحيل عن الريال، في حال نجح الملكي في التعاقد مع كيليان مبابي من موناكو.

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وعلَّق بيل على هذه الشائعات بقوله: «أركز في كرة القدم فقط، ولا أسمع ولا أريد قراءة أي شيء يُثار في وسائل الإعلام.. أريد الاستمتاع فقط بالتتويج بالبطولات».

يذكر أن بيل صاحب الـ(28 عامًا)، ساهم في فوز ريال مدريد بالسوبر الأوروبي أمس الثلاثاء على حساب مانشستر يونايتد بالفوز (2-1).

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التحرير

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