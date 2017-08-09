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غدا.. وزير الإسكان ومحافظ المنيا يفتتحان 3 محطات لمياه الشرب

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مصراوي Masrawy

غدا.. وزير الإسكان ومحافظ المنيا يفتتحان 3 محطات لمياه الشرب

01:33 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

غدا.. وزير الإسكان ومحافظ المنيا يفتتحان 3 محطات لمياه الشرب

المنيا- ريمون الراوي :

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا، غدًا الخميس، عددًا من مشروعات محطات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية قدرت بربع مليار جنيه.

ويفتتح الوزير والمحافظ توسعات محطة مياه "معصرة ملوي" على مساحة 10 أفدنة للمرحلتين وتعمل بطاقة 68:34 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون وتخدم حوالي 170 ألف نسمة بمدينة ملوي و14 قرية تابعة لها، كما سيفتتحان بمركز ملوي أيضًا محطة مياه بقرية "ابشادات" على مساحة 4 أفدنة وتعمل بطاقة 26.5 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 105 ملايين جنيه، وتخدم 130 ألف نسمة من قرية ابشادات والقرى التابعة لها.

كما تشمل الافتتاحات محطة مياه "بني عامر" بمركز العدوة، وتعمل بطاقة 26.5 متر مكعب في اليوم، والمقامة على مساحة 4 أفدنة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، لتخدم حوالي 130 ألف نسمة من قرية بني عامر و12 قرية تابعة لها.

وسيتفقد الوزير والمحافظ مشروع الإسكان الاجتماعي، لتوزيع عدد من عقود التمليك على المستحقين، كما سيتفقد مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبوهلال.

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