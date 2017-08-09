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القبض على عاطل سرق مسكن مدير إحدى البنوك الأفريقية في المعادي

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل سرق مسكن مدير إحدى البنوك الأفريقية في المعادي

01:26 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

القبض على عاطل سرق مسكن مدير إحدى البنوك الأفريقية في المعادي

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل تخصص في سرقة المساكن في المعادي.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، من أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية الكائن بدائرة القسم مفادها، قيام شخص بعرض شاشة LCD للبيع بثمن بخث لا يتناسب وقيمتها الحقيقية .

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكن من ضبطه، وتبين أنه محمد ربيع "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته شاشة LCD مجهولة المصدر .

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل أحدي الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " التسلق والدخول من الشباك "، تم بإرشاده التوصل للمجني عليها، وتبين أنها "ل. أ. ص ا " تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية " ومقيمه بدائرة القسم، والشقة محل الواقعة مؤجرة صموئيل مرجويا هيحينى، مدير إحدى البنوك (أوغندي الجنسية)، وحاليا خارج البلاد.

باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأضافت بأنها لم تكتشف الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13061 لسنة 2017م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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