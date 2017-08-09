فريد الديب يطالب بضم مذكرات النيابة في محاكمة المتهمين بـ"فساد مواسير المياه"

كتب - محمود السعيد:

طالب المحامي فريد الديب، والمستشار طاهر الخولي، دفاع المتهمين في قضية" فساد مواسير مياه" بالقاهرة الجديدة"، خلال جلسة المحاكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى لحين ضم النيابة العامة مذكرات الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة في وقت سابق، لارتباطها بذات الواقعة.

وقال المحامي فريد الديب أمام المحكمة برئاسة المستشار صلاح محجوب، إن هناك خطأ بالدعوى ويجب تعديله.

والمتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، في استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.