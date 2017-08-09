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بالصور- الحجاج يتوافدون على مطار القاهرة.. "يا رايحين للنبي الغالي"

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مصراوي Masrawy

بالصور- الحجاج يتوافدون على مطار القاهرة.. "يا رايحين للنبي الغالي"

01:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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كتب - طه عبيد

بدأت طلائع حجاج القرعة التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يكون في وداع طلائع الحجاج بالصالة الموسمية، شريف فتحي وزير الطيران، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وتبدأ شركة للطيران اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لنقل 63 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتبدأ بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا .

ومن المقرر أن تُسيّر الشركة غدا الخميس 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة ، لنقل 1400 من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا ، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى السبت المقبل بنقل 750 من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة .

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