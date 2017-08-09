وزير التعليم يمنع مندوبي توزيع الكتب الخارجية من دخول المدارس.. ويحظر مكبرات الصوت

كتبت- ياسمين محمد:

منع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مندوبي المبيعات والدعاية من دخول المدارسن أو عرض أية هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة والطلاب، وبصفة خاص توزيع الكتب الخارجية.

ووجه الوزير خلال الكتاب الدوري رقم 18، الصادر في إطار الاستعداد الجيد والمبكر للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، بمراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، والاستعاضة عنها بسماعات داخلية، حرصًا على عدم إزعاج القاطنين بجوار المدارس.

كما حظر "شوقي" استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية، أو الشعارات السياسية، وإزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ والسلوكيات والقيم الحميدة.