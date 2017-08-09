زعيم المعارضة الكينية: قراصنة اخترقوا قاعدة بيانات لجنة الانتخابات

واشنطن (أ ش أ)

قال زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا، اليوم الأربعاء، إن قراصنة اخترقوا قاعدة بيانات اللجنة الانتخابية في البلاد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تصدر الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا.

وقال مسؤولون في لجنة الانتخابات إن كينياتا، من حزب اليوبيل، حصل على حوالي 55 بالمائة من الأصوات بينما حصل أودينجا على ما نسبته 8ر44 في المئة من الأصوات، بعد فرز 91 في المئة من الأصوات وفقا لموقع (يو أس توداي) الأمريكي.

وأكد أودينجا من حزب التحالف الوطني الكبير -في مؤتمر صحفي - أن القراصنة تمكنوا من الدخول على قاعدة بيانات اللجنة الانتخابية المستقلة حوالي الساعة 12.30 صباحا بالتوقيت المحلي وأحدثوا أخطاء.

وقالت المفوضة كونسولاتا بوشا نكاثا ماينا نائبة رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة "نعتقد أنه من خلال عرض النتائج، كنا نعمل جيدا لتعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، بما يتماشى مع الالتزام الذي قطعته اللجنة على الشعب الكيني".

وصوت الملايين بشكل سلمي في الانتخابات التي احتدمت فيها المنافسة أمس الثلاثاء، وكان أحد الشواغل الرئيسية هو ما إذا كان سيحدث نفس سيناريو انتخابات عام 2013، التي مرت بسلام على الرغم من مزاعم للمعارضة بالتلاعب في الأصوات، أو انتخابات عام 2007، التي صاحبتها أعمال عنف غذتها الانقسامات العرقية وأودت بحياة أكثر من ألف شخص.