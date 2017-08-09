إطلاق اسم الشهيد "يوسف عوض" على المدرسة "الشاملية" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد المجند "يوسف محمد محمد عوض" على المدرسة الإبتدائية الشاملية، التابعة لإدارة القُرين التعليمية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددًا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسر شهداء الوطن.

كانت أسرة الشهيد، تقدمت بطلب لإطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس التابعة لإدارة القُرين التعليمية، قبل مخاطبة رئاسة المركز والمدينة، وموافقة مديرية التربية والتعليم على الطلب وإحالته للمحافظ.

يُشار إلى أن المجند "يوسف محمد محمد عوض" استشهد في شهر مارس الماضي، إثر انفجار عبوتين ناسفتين، في أثناء مطاردة القوات المُسلحة للعناصر الإرهابية بوسط سيناء.