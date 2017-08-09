ضبط 3 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، كمية من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع دون تراخيص بدائرة مركز الحسينية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "ص.ح.م" و"م.ح.م" و"م.ع.أ" شركاء بمصنع أعلاف بناحية "الحجازية" التابعة لدائرة مركز الحسينية، متهمين بإنشاء وإدارة مصنع أعلاف حيوانية دون تراخيص من الجهات المختصة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 طن أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر وغير مُحددة فترات الصلاحية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 15381 جنح الحسينية لسنة 2017.