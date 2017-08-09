بالصور.. جابر نصار في جامعة القاهرة لتهنئة "الخشت"

كتب-محمد قاسم

زار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، الجامعة اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت بعد تعيينه رئيسًا للجامعة.

وقال "الخشت" –بحسب بيان اليوم- إن "الدكتور جابر نصار شخصية عظيمة قدمت الكثير لجامعة القاهرة خلال توليه رئاستها"، مضيفًا: "أننا سلسلة متصلة يبني كل منا على من سبقه".

وأوضح أنه يقدر الدكتور جابر نصار؛ وسيكمل على ما أنجزه للإرتقاء بجامعة القاهرة والبناء على الإنجازات السابقة.

ومن جانبه أعرب الدكتور جابر نصار، عن ثقته في الدكتور الخشت للنهوض بجامعة القاهرة والإرتقاء بها مع فريق العمل بالجامعة من نواب وعمداء وأساتذة وعاملين.

كما زار الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور الخشت بمكتبه لتهنئته بالمنصب. وشهد اللقاء حديثًا حول الجامعة والتمنيات لرئيس الجامعة الجديد بالتوفيق في أداء مهامه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيسًا لجامعة القاهرة اعتبارًا من أول أغسطس 2017.