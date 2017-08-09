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وزير التعليم يوجه بتفعيل "بنك المعرفة" بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يوجه بتفعيل "بنك المعرفة" بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

01:00 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بدمج التكنولوجيا في العلمية التعليمية، خلال العام الدراسي 2017/2018، من خلال تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتزويدهم بكافة المعلومات ووسائل التعامل معه، ضمانًا لتحقيق الهدف المنشود منه.

جاء هذا في الكتاب الدوري رقم 18، الذي أصدره الوزير في إطار الاستعداد الجيد والمبكر للعام الدراسي الجديد.

وتضمن الكتاب الدوري: تفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، واتخاذ إجراءات صيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

هذا بالإضافة إلى: تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب، وتفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ حرصًا على عدم إهدار الوقت وترشيد النفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

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