البيئة تنفذ ورشة عمل حول "التنمية المستدامة والصناعة الخضراء"
البيئة تنفذ ورشة عمل حول "التنمية المستدامة والصناعة الخضراء"
12:58 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
كتبت - مادي غيث:
نفذت الإدارة العامة للتنمية البيئية، ورشة عمل تحت عنوان "التنمية المستدامة والصناعة الخضراء"، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العبور بحضور ٦٤ متدربا من مختلف القطاعات الصناعية.
وتناولت الورشة -بحسب بيان وزارة البيئة اليوم الأربعاء- موضوعات حول السلامة والصحة المهنية في الصناعة، الاقتصاد الأخضر، الإدارة البيئية والإصحاح للنفايات الصلبة والسائلة في مدينة العبور، علاوة على موضوعات حول استقراء النتائج في ضوء قانون البيئة رقم ٤ لسنه ١٩٩٤ وتعديلاته.
وأوضحت المهندسة إلهام رفعت، مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية، أنه تم تنفيذ الورشة في إطار خطة الإدارة لعام ٢٠١٧ والتي تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية ٢٠٣٠، وتحقيق نهضة صناعية كبرى دون الإخلال أو اﻹضرار بالبيئة المحيطة ، وذلك في ضوء مفهوم الصناعة النظيفة أو ما يسمى بالصناعة الخضراء ، نظراً لأهمية إعداد كوادر مؤهلة من العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة تكون قادرة على نشر الوعي البيئي.
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