ضبط 35 طن سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالقاهرة

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، حملة تموينية استهدفت ضبط الأسواق والمتاجر بن في السلع الغذائية المغشوشة ومحتكري السلع.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة برئاسة اللواء هاني القاضي مدير الإدارة، مفادها قيام بعض التجار بتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخازن بدون ترخيص كائنة بدوائر اقسام شرطة (حدائق القبة، عين شمس، النزهة) .

أمكن تحديدهم وتبين أن الأول كائن شد ـ دائرة قسم شرطة الحدائق، والثاني كائن ـ دائرة قسم شرطة النزهة، والثالث كائن ـ دائرة قسم عين شمس.

باستهدافهم عثر بداخلهم علي 19.800 طن أرز، 6.500 طن دقيق، 2 طن مكرونة 900 كيلو لحوم ،600 كيلو دواجن 820كيلو شاورمة ،400 كيلو طحينة، 600 كيلو شاي 1.500 طن سكر ، 1.140 طن مسلي ،1.210 طن زيت طعام بإجمالي 35.470 طن مواد غذائية ( وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات ).

أمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير عن المحضر رقم 11788 جنح الحدائق, 15053 جنح عين شمس، 12634 جنح النزهة لسنة 2017م وتولت النيابة العامة التحقيق.