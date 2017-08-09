القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلان كونا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهيش خلف سوق العبور ـ دائرة القسم، تنامي إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تمكن من ضبط محمد مجدي عاطل بحوزته سلاح أبيض " مطواة". ومؤمن عفيفي، عاطل، محمد سيد، عاطل؛ عقب قيامهم بسرقة 2 هاتف محمول من شخصين كرها عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

بمواجهه المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليهما اتهموهم بسرقتهما بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7199 لسنة 2017م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.