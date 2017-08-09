أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

01:08 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

المتهمان

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
ألقى رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلان كونا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهيش خلف سوق العبور ـ دائرة القسم، تنامي إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تمكن من ضبط محمد مجدي عاطل بحوزته سلاح أبيض " مطواة". ومؤمن عفيفي، عاطل، محمد سيد، عاطل؛ عقب قيامهم بسرقة 2 هاتف محمول من شخصين كرها عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

بمواجهه المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليهما اتهموهم بسرقتهما بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7199 لسنة 2017م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هارب من حكم الإعدام مُختبئًا بمنزل شقيقه في البساتين

    أخبار

  • ضبط عصابة سرقت أتوبيس بترول وتعطل بهم حال هروبهم في الوراق

    أخبار

  • أمن القاهرة يكشف سر اختفاء الطفلة "نادية" بالمرج .. زوجة والدها "ذبحتها"

    أخبار

  • عشيق في غرفة النوم.. حكاية سيدة حاولت الانتحار هرباً من انتقام زوجها

    أخبار

إعلان

915787e285.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا