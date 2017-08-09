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اتجاه لإقامة السوبر في الإمارات

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اتجاه لإقامة السوبر في الإمارات اتجاه لإقامة السوبر في الإمارات

التحرير

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كشف عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن، الراعية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة الأقرب لاستضافة السوبر المصري.

وكان نادي خسر أمام فريق المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بنصف نهائي مسابقة كأس على ملعب برج العرب بامدينة الإسكندرية.

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ويلتقي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، أمام سموحة السكندري اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز منهما فريق المصري البورسعيدي.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتضنت آخر نسختين من بطولة السوبر المصري، والتي فاز بهما الأهلي والزمالك على الترتيب.

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التحرير

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