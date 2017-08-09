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بعد تهديد التعاون.. «الجبلاية» ترسل بطاقة مصطفى فتحي الدولية

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بعد تهديد التعاون.. «الجبلاية» ترسل بطاقة مصطفى فتحي الدولية بعد تهديد التعاون.. «الجبلاية» ترسل بطاقة مصطفى فتحي الدولية

التحرير

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أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، البطاقة الدولية للاعب مصطفى فتحي، إلى نادي التعاون السعودي، بناء على موافقة القلعة البيضاء.

وكانت قد ذكرت تقارير سعودية، أنّ نادي التعاون حذَّر مسؤولي الزمالك، بشكوى القلعة البيضاء، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال عدم إرسال البطاقة الدولية لفتحي، المعار للفريق السعودي.

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ووقَّع مصطفى فتحي، عقد انتقال من الزمالك للتعاون، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون و400 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

يذكر أن الدوري السعودي سيبدأ غدًا الخميس، ويواجه نادي التعاون الفتح ضمن مباريات الجولة الأولى على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

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التحرير

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