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بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

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مصراوي Masrawy

بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

01:02 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

بحضور مدير الأمن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنهت مديرية أمن القليوبية، بالتعاون مع كبار العائلات بالمحافظة، اليوم الأربعاء، خصومة ثأرية بمنطقة امياي في مركز طوخ، بين عائلتي عفيفي وحاكم، إثر مقتل الطفلة رضوى عبد الطيف محمد موسى، 4 سنوات قبل شهرين.

وعُقد مجلس عرفى بدوار عمدة قرية امياي جمال عسر، بحضور أمني مكثف، بقيادة اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن القليوبية.

وقرر المجلس العرفى صرف مبلغ نصف مليون جنيه لصالح والد القتيلة، إرضاءً له، بحضور لفيف من القيادات الشعبية ورجال الدين، وجرى التوقيع على شرط التحكيم والشرط الجزائى بعدم التعرض بقيمة ٢ مليون جنيه.

كانت الطفلة "رضوى" اختفت من منزلها بقرية امياي، عقب صلاة التراويح في إحدى ليالي رمضان الماضي، وعثر على جثتها وعليها آثار خنق بإحدى الزراعات، وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم نصر الدين نصر عفيفي 15 سنة طالب بالصف الثالث الأعدادي، واعترف بالواقعة، ومثّلها، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة البلاغ رقم 10958 إداري مركز طوخ.

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