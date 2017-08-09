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اعتماد حركة تنقلات جديدة في محليات المنوفية

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مصراوي Masrawy

اعتماد حركة تنقلات جديدة في محليات المنوفية

12:51 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

اعتماد حركة تنقلات جديدة في محليات المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، قرارًا بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية رقم ( 836 ) لسنة 2017، بشأن حركة محليات محدودة لبعض رؤساء المدن بدائرة المحافظة.

شوملت الحركة ندب طارق محمد إبراهيم الوراقي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، رئيسًا لمركز ومدينة أشمون، و رفعت قطب سعفان رئيس مركز ومدينة تلا، رئيسًا لمدينة سرس الليان، وسمير عتريس عبدالله رئيس مدينة سرس الليان، رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع، وهشام فتحي بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون، رئيسًا لمركز ومدينة الشهداء، والسيد إبراهيم السيد موسى رئيس مركز ومدينة بركة السبع، رئيسًا لمركز ومدينة تلا.

وشملت الحركة تكليف إيهاب السيد مبروك بالعمل مديرًا لإدارة الأزمات بالديوان العام.

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