تأجيل الاستئناف على "عزل واستبدال" الحارس القضائي للمهن التعليمية لـ25 أكتوبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المحامي علي فهمي علي، بصفته الحارس القضائي، على حكم أول درجة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية لجلسة 25 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد سعفان، قضت بقبول الدعوى القضائية المطالبة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية على أن تجرى انتخابات للنقابة في خلال 6 أشهر.