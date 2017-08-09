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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 369 كيلو بانجو بأتوبيس سياحي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحباط محاولة تهريب 369 كيلو بانجو بأتوبيس سياحي في بورسعيد

12:42 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 369 كيلو جرام بانجو.

كانت معلومات قد ورد لإدارة منفذ الرسوة الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، باعتزام "م.م.س"، سائق أتوبيسات الرحلات رقم "ن.ف.ج 396" والملوك لمكتب "د.ج.ت" للرحلات تهريب وإخفاء كميات المواد المخدرة داخل جسم الأتوبيس.

وتبين من تفتيش الأتوبيس بمعرفة لجنة جمركية أمنية وجود 217 لفافة سوداء بلاصق بيج وزن 369 كيلو جرام تقريبًا من نبات البانجو بمخازن مصنّعة بجسم الأتوبيس أسفل قواعد الكراسي بطريقة يصعب كشفها.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ علي السيارة والمضبوطات، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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