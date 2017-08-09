9 مشاكل صحية تشير إلى نقص الكالسيوم.. منها "جفاف البشرة"

(د ب أ)

ذكرت مجلة "إيلي" الألمانية أن نقص الكالسيوم له أسباب عدة، مثل التغذية الفقيرة بالكالسيوم أو سوء امتصاص الجسم للكالسيوم بسبب بعض المشاكل الصحية، مثل متاعب الجهاز الهضمي أو نقص فيتامين D، الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم.

ويمكن الاستدلال على نقص الكالسيوم بالجسم من خلال الأعراض التالية:

- جفاف البشرة وحدوث حكة بها، مع إمكانية الإصابة بإكزيما

- سقوط الشعر

- تقصف الأظافر

- صعوبات النوم

- مشاكل الأسنان مثل التسوس

- هشاشة العظام وتكرار التعرض للكسور

- ضيق التنفس

- تقلصات العضلات وباطن الساق

- زيادة الوزن أو صعوبات إنقاص الوزن

كما قد يرجع السبب إلى تخلص الجسم من الكالسيوم عبر الإخراج بشكل زائد عن الحد بسبب خلل هرموني أو قصور في وظيفة الكلى أو قصور في وظيفة الغدة الدرقية أو الإفراط في تناول بعض الأطعمة، مثل الملح والقهوة والبروتين الحيواني.

تعويض الكالسيوم

ويمكن مواجهة نقص الكالسيوم من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل منتجات الألبان والخضروات، مثل الكرنب والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة، مع شرب المياه المعدنية.

ومن المهم أيضاً إمداد الجسم بفيتامين د بشكل كاف من خلال التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى إمكانية تناول أقراص الكالسيوم تحت إشراف الطبيب.

يُشار إلى أن الكالسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، كما أنه يلعب دوراً هاماً في وظائف العضلات والأعصاب، فضلاً عن أنه يساعد على ضبط قيمة الأُس الهيدروجيني pH للدم، ويحول دون تعرضه لفرط الحمضية.