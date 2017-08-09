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بالصور.. يخت على شكل كتلة ذهب..تعرف على ثمنه وطريقة طلاءه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. يخت على شكل كتلة ذهب..تعرف على ثمنه وطريقة طلاءه

12:52 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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كتب - هشام عواض:

كشفت شركة لصناعة اليخوت عن يخت فاخر صممته باللون الذهبي الناصع، مما يجعل الشخص الذي ينظر إليه يعتقد أنه عبارة عن كتلة من الذهب في الماء.

وبحسب "CNN"، أن شركة شركة "Palmer Johnson" في موناكو، صممت يخت أطلت اليخت الذي يحمل اسم " Supersport 48M" أو "خليلة"، وهو يبدو وكأنه مصنوع من الذهب للوهلة الأولى.

وقالت شركة صناعة اليخوت الفاخرة، إنه بلغ التكلفة الأساسية لصناعة هذا اليخت الذهبي 32.5 مليون دولار (قرابة 570 مليون جنيه).

وصنع هيكل اليخت من مادة الكربون فايبر ويبلغ طول اليخت 49 مترًا، وعرضه 11 مترًا، أما المساحة التي يوفرها السطح العلوي لليخت، فهي تعد كبيرة بالنسبة لقارب بهذا الحجم.

ويتمتع بالنوافذ الواسعة التي تمنح إطلالات مميزة، كما تحتوي غرفة المحركات على اللون الذهبي أيضاً.

وأشارت الشركة إلى أن أحد زبائنها  طلب طلاء القارب بهذا اللون المعدني البراق ، حتى بعد كلفه ذلك مصاريف  إضافية وفقًا لما أشارت إليه الشركة، والتي رفضت الإفصاح عن هوية مالك "خليلة".

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مصراوي Masrawy

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