في موسمه.. أسهل طريقة لتقشير التين الشوكي في المنزل

كتبت- ميرا ماهر:

في فصل الصيف يتهافت محبي التين الشوكي على شراءه، حيث يبدأ موسم حصاده في ذلك الوقت، كما يكثر وجود الباعة الجائلين في الشوارع، الذين عادةً ما يقدمونه للزبائن بعد تقشيره جيداً،خاصةً بسبب احتوائه على العديد من الأشواك والتي يصعب التخلص منها في حال اختراقها لطبقة الجلد.

أمااذا كنت ممن يحصلون عليه دون تقشيره ، يقدم لك "مصراوي" أسهل الطرق لتقشير التين الشوكي في المنزل.

حيث يوضح الفيديو الطريقة المثلى للإمساك بالتين الشوكي، باستخدام الشوكة دون لمسه، ثم يتم تقطيع أطرافه مع شق قشرته باستخدام سكين حاد.