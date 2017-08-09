"الهجرة" تطلق مبادرة "اسأل الأزهر" للرد على فتاوى المصريين بالخارج
"الهجرة" تطلق مبادرة "اسأل الأزهر" للرد على فتاوى المصريين بالخارج
12:53 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
كتبت - نورا ممدوح :
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تعاون جديد مع مؤسسة الأزهر الشريف؛ لاستقبال اسئلة واستفسارات المصريين بالخارج بشأن مختلف القضايا الدينية.
واتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، لسرعة الرد من قبل المختصيين بالأزهر الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.
وأشارت "مكرم" في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التعاون الجديد يهدف لتحقيق رؤية محددة وأهداف واضحة واستراتيجية للتواصل مع المواطنين في الخارج والاعتماد على علماء الأزهر الذي ظل طوال تاريخه العريق ولا يزال حصنا منيعا يعمل على نشر صحيح الدين ووسطيته، حيث يتم العمل في الوقت الحالي على أن يتضمن قسمًا خاصًا بالرد على تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج من خلال تواجد أحد المتخصصين بعنوان "اسأل الأزهر"، على الرابط التالي: اضغط هنا
ولفتت إلى أنه سيشرف على ذلك مرصد الأزهر المكون من مجموعات من الشباب والباحثين الذين يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة تامة يعملون على الرصد بدقة لكل ما تبثه التنظيمات المتطرفة ويتابع كل ما ينشر عن الإسلام والمسلمين في العالم على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بالتطرف والإرهاب ودراسة أحوال المسلمين والقنوات التليفزيونية وإصدارات الصحف والمجلات باللغة العربية وثمانى لغات أجنبية حية، ويرد عليها من خلال لجان متخصصة ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب، وليحث المسلمين في الغرب على الاندماج في مجتمعاتهم واحترام قوانين البلاد التي يعيشون فيها.
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