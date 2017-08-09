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"الهجرة" تطلق مبادرة "اسأل الأزهر" للرد على فتاوى المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

"الهجرة" تطلق مبادرة "اسأل الأزهر" للرد على فتاوى المصريين بالخارج

12:53 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتبت - نورا ممدوح :
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تعاون جديد مع مؤسسة الأزهر الشريف؛ لاستقبال اسئلة واستفسارات المصريين بالخارج بشأن ‏مختلف القضايا الدينية.

واتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، لسرعة الرد من قبل المختصيين بالأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.

وأشارت "مكرم" في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التعاون الجديد يهدف لتحقيق رؤية محددة وأهداف واضحة واستراتيجية ‏للتواصل مع المواطنين في الخارج والاعتماد على علماء الأزهر الذي ظل طوال تاريخه ‏العريق ‏ولا يزال حصنا منيعا يعمل على نشر صحيح الدين ووسطيته، حيث يتم العمل في الوقت الحالي على أن يتضمن قسمًا خاصًا بالرد على ‏تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج من خلال تواجد أحد ‏المتخصصين بعنوان "اسأل الأزهر"، على الرابط التالي: اضغط هنا

ولفتت إلى أنه سيشرف على ذلك مرصد الأزهر المكون من مجموعات من الشباب ‏والباحثين الذين يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة تامة يعملون ‏على الرصد بدقة لكل ما تبثه التنظيمات المتطرفة ويتابع كل ما ينشر عن ‏الإسلام والمسلمين في العالم على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل ‏الاجتماعي ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بالتطرف والإرهاب ‏ودراسة أحوال المسلمين والقنوات التليفزيونية وإصدارات الصحف ‏والمجلات باللغة العربية وثمانى لغات أجنبية حية، ويرد عليها من خلال ‏لجان متخصصة ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب الآراء ‏المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب، وليحث ‏المسلمين في الغرب على الاندماج في مجتمعاتهم واحترام قوانين البلاد ‏التي يعيشون فيها‎.‎

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