بالصور.. وزير الزراعة يُكرم رئيس مجلس الدولة خلال اجتماع "البنك الزراعي"

كتب - أحمد مسعد:

شهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكريم المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة الجديد، بمقر البنك الزراعي المصري، حيث كان يشغل منصب المستشار القانوني للبنك على مدار 13 عاماً.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث تقدم وزير الزراعة والمحاسب سيد القصير بجزيل الشكر له على الفترة التي قضاها بالبنك، والتي لم يبخل خلالها بتقديم المشورة والآراء القانونية في الكثير من الموضوعات.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على أهمية البنك الزراعي المصري، ودوره في دعم ومساندة الفلاح البسيط، كذلك مساهمته في السياسة الزراعية، خاصة في ظل عدد من المشروعات القومية التي يشارك فيها، مثل المشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة الحالية.