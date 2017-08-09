بروتوكول تعاون بين "القومي للبحار" و"المصرية للصيد" لتطوير أنشطة الثروة السمكية

كتبت - داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة المصرية للصيد ومعداته؛ أمس الثلاثاء، وذلك تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم- إن الهدف من البروتوكول الاستفادة من الإمكانات البحثية التطبيقية لكلا الجانبين في تنمية وتطوير أنشطة الثروة السمكية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء نشاط صيد الإسفنج كمحصول استراتيجي وأحد مصادر الدخل القومي المصري، فضلًا عن إجراء التجارب اللازمة لإضافة نشاط التفريخ والاستزراع لأسماك الزينة واللافقاريات البحرية، كذلك العمل على تنمية وتطوير الإنتاج السمكي ببحيرة مطار النزهة البحري بالإسكندرية كإحدى مصادر إمداد الشعب السكندري بالبروتين الحيواني.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمهندس أحمد محمود قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته.