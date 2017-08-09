قرار جمهوري بتخصيص 6 آلاف فدان لصالح الإسكان الاجتماعي بـ 15 مايو

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً حمل رقم (390 لسنة 2017)، يتضمن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة6099.6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو.

وقال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن: القرار نص على أن تُضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط التفصيلي للمشروع نسبة10 % من مساحة الـ4014.5 فدان، مرفقة، تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بدون مقابل.

وأكد وزير الإسكان، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار ضم الأراضي الجديدة لمدينة 15 مايو، سيحل مشكلة عدد كبير من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعي بـ15 مايو وحلوان، الذين كان مقررا تحويلهم لمدينة 6 أكتوبر، نظرا لتأخر أولوياتهم في الحصول على الوحدات لعدم توافر الأراضي اللازمة لبناء وحدات لجميع من تنطبق عليهم الشروط، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات التى كانت متوافرة بمدينة 15 مايو نحو 13 ألف وحدة، بينما من انطبقت عليهم الشروط نحو 28 ألف حاجز، ولم تكن هناك أراض متوافرة بالمدينة للبناء لهم عليها.

وفي حلوان بلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط نحو 9 آلاف حاجز، بينما تم وقف البناء على الأراضي التي أتاحتها محافظة القاهرة للبناء عليها بحلوان، لاعتراض مرصد حلوان، نظرا للأمراض التي يمكن أن تصيب السكان في حالة البناء بهذه المنطقة القريبة من المرصد.

وشدد الوزير على أنه تم إصدار تعليمات لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبدء تنفيذ وحدات تكفي للحاجزين جميعهم بالتوسعات الجديدة على الفور، وعلى من تأخر ترتيب أولوياتهم الانتظار لحين الانتهاء من التنفيذ، وعدم التحويل، أما من يريد تسلم الوحدة بسرعة فعليه التحويل لـ6 أكتوبر.

وأكد مدبولي، حرص الوزارة على تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفي الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ولكن واجهتنا عقبة توافر الأراضى المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضى اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالى تم فتح باب التحويل فى بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية للجميع.