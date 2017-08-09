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مصدر: "العدل" تصرف 3 آلاف جنيه بدلا لعلاج "القضاة"

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مصراوي Masrawy

مصدر: "العدل" تصرف 3 آلاف جنيه بدلا لعلاج "القضاة"

12:37 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتب – طارق سمير:
قال مصدر قضائي، إن وزارة العدل صرفت 3000 جنيه لكل مستشار، بدلا للعلاج عن شهر واحد، من ضمن شهرين متأخرين عن موعدهم المحدد.

كان عددا من القضاة أقاموا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصرف بدل الدواء الشهرى المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتبارا من شهر يونيو 2017 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى.

كما طالب القضاة في دعواهم بإلزام المدعى عليهم بإدراج بدل الدواء الشهرى المقرر لهم ضمن موازنة القضاء والنيابة العامة باعتباره جزءا أساسيا من الراتب، حتى لايخضع للظروف المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

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مصراوي Masrawy

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