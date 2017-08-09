مستشفى يتخلص من مخلفات العمليات في الطريق العام بالغربية (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عثر أهالى منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، على نفايات وأشلاء بشرية، ما سبب غضب واستياء المواطنين.

وتحفظ علاء عبد النعيم، المسئول عن جهاز النظافة بحى أول المحلة الكبرى، على هذه النفايات أمام مدرسة الشهيد مالك مهران، وتتضمن أجزاء بشرية مثل الكبد، وبعض مخلفات غرفة عمليات بها أثار دماء، وبها أوراق تحمل اسم مستشفى "6 أكتوبر التخصصي".

وأبلغ مسؤولو الحي الأجهزة الأمنية، وعلى الفور انتقل اللواء خالد أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، وحرر محضرا ضد المستشفى حمل رقم 5163 إدارى أول المحلة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.