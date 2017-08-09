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بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. زيدان رابع أنجح مدرب في تاريخ الريال

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بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. زيدان رابع أنجح مدرب في تاريخ الريال بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. زيدان رابع أنجح مدرب في تاريخ الريال

التحرير

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كتب زين الدين زيدان، تاريخًا كرويًا جديدًا في مسيرته التدريبية عقب تتويجه بلقب السوبر الأوروبي أمس الثلاثاء، رفقة ريال على مدريد على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) على ملعب فيليب الثاني بالعاصمة المقدونية سكوبيه.

وفي غضون أقل من عامين، حفر زيدان اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ ريال مدريد، بعد تتويجه بـ6 ألقاب ليصبح رابع أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي.

وبلغت نسبة نجاح زيدان مع ريال 75% حيث توج في موسمه الأول بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإسباني لصالح برشلونة على الرغم من قيادته للفريق من النصف الثاني من الموسم.

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وفي الموسم الماضي، توج بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني ودافع عن لقبه بنجاح في دوري أبطال أوروبا ولم يخسر سوى لقب كأس ملك إسبانيا لصالح برشلونة عندما خسر في ربع النهائي أمام سيلتا فيجو.

واستهل مشواره في الموسم الحالي بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي، ليصبح على بعد لقب وحيد من معادلة رقم فيسنيتي ديل بوسكي ثالث أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب مع الريال برصيد 7 ألقاب.

ويبتعد زيدان بفارق لقبين عن لويس مولوني، ولكن سيحتاج زيدان البالغ من العمر 45 عامًا الاستمرار في القيادة الفنية للريال لبعض الوقت من أجل أن تحطيم رقم ميجيل مينوز أكثر مدرب تتويجًا بالألقاب مع الريال برصيد 14 لقبًا.

يذكر أن من الإنجازات التي حققها زيدان كمدرب مع ريال مدريد أنه أول مدرب للريال يتوج بثنائية الدوري ودوري الأبطال منذ عام 1958، كما أنه أول مدرب في العصر الحديث يتوج بلقبين متتالين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كما بات أول مدرب يتوج بلقبين متتاليين في السوبر الأوروبي منذ أريجو ساكي عامي 1989 و1990.

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التحرير

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