قرقاش لقطر: الاعتماد على "الضغط البعيد" لن يجدي

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، دون أن تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية، مُشيرًا إلى أن "أزمة قطر مع عالمها".

وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات كتبها على حسابه على موقع التدوينات المُصغّرة "تويتر": "من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، كأساسيات لخروج قطر من أزمتها.. مُلخص مفيد لا يمكن تجاوزه".

وتابع قائلًا إن"أزمة قطر مع جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال التصدي لهذه المشاغل والحقائق"، لافتًا إلى أن ارتجاء الحل من الضغط "البعيد" لن يجدي، وأن الحل في "شجاعة مواجهة الأزمة".

وشدّد على ضرورة الشجاعة والمُكاشفة في ظل غياب الثقة وسجل من التحريض موضحًا أن نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى "مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون المحيط".

