بائعة لبن تسرق 80 ألف جنيه من منزل رجل أعمال في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، غموض سرقة 80 ألف جنيه من منزل رجل أعمال بمركز الدلنجات، وضبط السارق واستعادة المسروقات.

كان "هادي.ز.ع" 29 عامًا، صاحب معرض قطع غيار درجات نارية، ومقيم ببندر الدلنجات، قد تقدم ببلاغ باكتشافه سرقة 80 ألف جنيه مصري من داخل مسكنه.

أسفرت جهود البحث إلى أن مرتكبة الواقعة "ص.ف.أ" 61 عامًا، ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، والتي استغلت ترددها على مسكن المجني عليه لبيع الألبان والمنتجات الغذائية لزوجته، ولسابقة علمها باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه غافلته واستخرجت نسخة من مفتاح "الشقة"، وارتكبت الواقعة عقب علمها بعدم وجودهما بالمسكن.

ضبطت قوات الأمن المتهمة بمحل إقامتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن المسروقات، وحُرر المحضر اللازم.