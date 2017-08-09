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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس

12:29 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، يرافقه هيثم الكورلوسى، مدير عام الاستثمار والائتمان والقروض المشتركة، وحسن حسينى يونس، مدير عام فرع البنك بالإسماعيلية.

تأتي زيارة وفد البنك للمحافظة، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتعظيم حجم مشاركات وإسهامات البنك مع المحافظة، في عدد من المشروعات التنموية والخدمية ودعم وتمويل بعض القطاعات الخدمية بالمحافظة وتوابعها.

ناقش اللقاء مقترحات ممثلي البنك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة، يتضمن برنامج مشاركات البنك في دعم المشروعات التنموية والخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين، بجانب بحث ومناقشة سبل التوسع في إقامة فروع جديدة للبنك على أرض المحافظة.

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