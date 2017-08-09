في حضرة الغياب.. الحب في حياة «محمود درويش» وعلاقته بـ«أبو عمار»

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ولد الشاعر الفلسطيني محمود درويش في 13 مارس عام 1941 في قرية البروة الفلسطينية، والتي تقع في الجليل قرب ساحل عكا، حيث كانت أسرته تملك أرضًا هناك، خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين في عام 1947 إلى لبنان، ثم عادت متسللة عام 1949 بعيد توقيع اتفاقيات السلام المؤقتة، لتجد القرية مهدمة وقد أقيم على أراضيها موشاف "قرية زراعية إسرائيلية"، عاش مع عائلته في قرية جديدة.

يتحدث "درويش" عن عائلته بمرارة، حيث يقول: "اختار جدي العيش فوق تلة تطل على أرضه، وإلى أن توفى، ظل يراقب المهاجرين اليهود الذين يعيشون في أرضه التي لم يكن قادرا على زيارتها".

يقول درويش، "لأننا كنا غائبين أثناء أول إحصاء إسرائيلي للعرب تم اعتبارنا متسللين غير شرعيين غرباء غائبين حاضرين".



تزامن ظهور شعر درويش الغنائي مع ولادة الحركة الفلسطينية بعد الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة سنة 1967، ووصف درويش الصراع العربي الإسرائيلي بأنه: "صراع بين ذاكرتين" وتتحدى قصائده المعتقد الصهيوني وهو "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".



الحب في حياة درويش

يعترف درويش بفشله في الحب كثيرا، حيث قال في أحد اللقاءات "أحب أن أقع في الحب، السمكة علامة برجي الحوت"، عواطفي متقلّبة، وحين ينتهي الحب، أدرك أنه لم يكن حبا، الحب لا بد من أن يعاش، لا أن يُتذكر".



ريتا اليهودية

تقول المخرجة إبتسام مراعنة، إنها سعت في فيلمها الوثائقي "سجِّل أنا عربي" إلى التعرف إلى شخصية "ريتا" الشاعر محمود درويش الحقيقية، إلى أن التقت بها في برلين حيث تعيش الآن، واسمها الحقيقي هو "تمارى بن عامي"، كانت تعمل راقصة، التقى بها درويش للمرة الأولى وهي في السادسة عشرة من عمرها بعد انتهائها من أداء رقصتها خلال حفلة للحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان درويش أحد أعضائه قبل استقالته منه، كانت العلاقة قائمة بين الشاعر والراقصة، بين العربي واليهودية، "لكن حرب 1967 غيَّرت الأمور.



دخلت الحرب بين الجسدين بالمعنى المجازي، وأيقظت حساسية بين الطرفين لم تكن واعية سابقا، بحسب ما ذكر درويش في مقابلة مع الشاعر عباس بيضون، "حرب 1967 خلفت قطيعة عاطفية في علاقات الشبان العرب والفتيات اليهوديات"، وفي المقابل، يزعم الفيلم أن تمارى هي من تركت درويش بعدما التحقت بالخدمة في سلاح البحرية الإسرائيلي رغم توسله إليها بالبقاء.



الحرب إذن فككت العلاقة المجازية، دمرت لغة القلب لصالح لغة القتل وعلت الجدران بين الشعبين "الفلسطيني والإسرائيلي" كما بين القلبين "الشاعر والراقصة".



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في العام 1995 اعترف للمرة الأولى بأنه أحبَّ في شبابه فتاة يهودية، من أب بولندي وأمّ روسية، دون أن يكشف عن شخصيتها الحقيقية، وبعد ذلك بعامين، ألحَّت عليه الصحفية الفرنسية لور إدلر في مقابلة تليفزيونية كي تعرف حقيقة "ريتا" التي كتب عنها "ريتا والبندقية" و"شتاء ريتا الطويل"، فأجاب: "لا أعرف امرأة بهذا الاسم، فهو اسم فني، لكنه ليس خاليا من ملامح إنسانية محددة، وإذا كان يريحك أن أعترف بأن هذه المرأة موجودة".



رنا قباني

اللافت في زواج محمود درويش من السورية رنا قباني، ابنة أخي الشاعر السوري نزار قباني، طريقة التعارف وطريقة الزواج التي تمت دون أي مقدمات، فتقول "قباني" في مذكراتها: «حضرت أمسية شعرية لدرويش في أمريكا، وفي اللحظة التي جلست في أثنائها، كانت عينا محمود تحدقان بالأسود الطاغي المتنافر مع بياض جلدي، كان ينظر بفضول واستغراب، وحين رفع عينيه، وجد أنني أمسكته متلبسًا بالنظر إلى ساقي، فضحكت حينها، بدأ هو الآخر بالضحك اللا إرادي، ثم التثاؤب دون توقف".



وتابعت بعد انتهاء الأمسية، والتقائي بدرويش وبعد كلمات قليلة، قال لي: "اسمحي لي بسؤالك على انفراد للحظة"، ابتعدنا عن الجمع لمدة خمس دقائق، فقال مباشرة: "هل تقبلين الزواج مني؟". تقول رنا: "أجبت بنعم، أقبل الزواج منك"، وحصل ذلك على وجه السرعة.



استمر زواجهما لمدة 3 أعوام، غير أنها تركته لتحصل على شهادة الدكتوراه في جامعة كمبريدج وكان مستحيلا الاستمرار.



تزوج درويش لاحقا لنحو عام، منتصف ثمانينيات القرن العشرين بالمترجمة المصرية، حياة الهيني، ولا توجد تفاصيل عن هذا الزواج، تقول حياة الهيني عن انفصالهما: "التقينا محبين وافترقنا محبين"، ويقول درويش: "لم نُصب بأي جراح، انفصلنا بسلام، لم أتزوج مرة ثالثة ولن أتزوج، إنني مدمن الوحدة، لم أشأ أبدا أن يكون لي أولاد، وقد أكون خائفا من المسؤولية، ما أحتاجه استقرار أكثر، أغيّر رأيي، أمكنتي، أساليب كتابتي، الشعر محور حياتي، ما يساعد شعري أفعله وما يضره أتجنبه".



ياسر عرفات

تذكر رنا القباني في مذكراتها، موقفا جمعها مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، فتقول "عقب زواجنا مباشرة وصل أبو عمار إلى دارنا في حدود الساعة السابعة، وباس محمود أكثر من عشر مرات، ثم صافحني وقدم لي ثوبًا فلسطينيا مطرزًا من مشغل نساء المخيم، رغم أنني أردت أن ألبسه فورًا لأشكره عليه، وجدت أن حجمه أكبر من حجمي بسبعة أضعاف على الأقل، فعدت بثوبي الذي استقبلته به، وصمت الرجل كما صمت أنا، هذا كان لقائي الأول مع القائد الرمز الذي عشقته جماهيره من بعيد، ولكنني لم أرتح له تمامًا لما دخل بيتي، ومنذ الوهلة الأولى أدركت أنه بادلني الشعور نفسه، فقد فهم أن (محمود) لم يعد ملكه الشخصي كما كان، صار عليه أن يشاركني فيه، وفهم أن هذا لن يكون بالسهولة التي تصور، من النظرة التي لاحظها في عيني".

