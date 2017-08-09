أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الحكومة» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدًا لإصدارها

Google+ Print
«الحكومة» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدًا لإصدارها «الحكومة» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدًا لإصدارها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم، اجتماع الأسبوعي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدا للموافقة عليها وإصدارها.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع العديد من ملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية والتشريعية وتوفير السلع للمواطنين.

شاهد أيضا

وكان المهندس شريف إسماعيل قد صرح الإثنين الماضي عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا أن المستشارين القانونيين سوف يراجعون اللائحة للتأكد من إنهاء كافة الملاحظات التي تقدمت من الوزارات.

وأضاف أن الملاحظات لم تكن مؤثرة لصلب اللائحة وستتم مراجعتها مراجعة نهائية تمهيدا لمناقشتها في اجتماع الحكومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة