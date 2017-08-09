«الحكومة» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدًا لإصدارها

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يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدا للموافقة عليها وإصدارها.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع العديد من ملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية والتشريعية وتوفير السلع للمواطنين.

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وكان المهندس شريف إسماعيل قد صرح الإثنين الماضي عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا أن المستشارين القانونيين سوف يراجعون اللائحة للتأكد من إنهاء كافة الملاحظات التي تقدمت من الوزارات.

وأضاف أن الملاحظات لم تكن مؤثرة لصلب اللائحة وستتم مراجعتها مراجعة نهائية تمهيدا لمناقشتها في اجتماع الحكومة.