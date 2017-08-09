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مقتل أربعة من الجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختونخوا

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مصراوي Masrawy

مقتل أربعة من الجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختونخوا

12:12 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مقتل أربعة من الجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختونخوا

بيشاور (د ب أ)
ذكرت الادارة المشتركة للعلاقات العامة للجيش لمسلحة الباكستاني اليوم الاربعاء أن ضابطا برتبة ميجور وثلاثة من الجنود بالجيش الباكستاني قتلوا، خلال عملية عسكرية بإقليم خيبر-بختونخوا شمال غرب البلاد، طبقا لما ذكرته "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وطبقا للجناح الاعلامي بالجيش، كان الميجور علي سلمان يقود فريقا في عملية ضد الارهاب ببلدة "تيمرجارا" بمنطقة "دير"، عندما قتلوا في تفجير انتحاري.

وأضافت الادارة أن الحادث وقع الليلة الماضية، عندما كانت عملية تجرى ضد الارهابيين، بناء على معلومات استخباراتية.

فعندما دخل الفريق التابع للجيش مخبأ من يشتبه أنهم من الارهابيين بمنطقة "شيروتكاي"، بالاقليم، فجر انتحاري نفسه، مما أسفر عن مقتل أفراد الجيش وقتل آخر أثناء الاشتباك .

وتردد أنه تم اعتقال أحد الارهابيين المشتبه بهم من موقع الحادث.

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