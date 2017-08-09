مقتل أربعة من الجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختونخوا
مقتل أربعة من الجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختونخوا
12:12 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
بيشاور (د ب أ)
ذكرت الادارة المشتركة للعلاقات العامة للجيش لمسلحة الباكستاني اليوم الاربعاء أن ضابطا برتبة ميجور وثلاثة من الجنود بالجيش الباكستاني قتلوا، خلال عملية عسكرية بإقليم خيبر-بختونخوا شمال غرب البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.
وطبقا للجناح الاعلامي بالجيش، كان الميجور علي سلمان يقود فريقا في عملية ضد الارهاب ببلدة "تيمرجارا" بمنطقة "دير"، عندما قتلوا في تفجير انتحاري.
وأضافت الادارة أن الحادث وقع الليلة الماضية، عندما كانت عملية تجرى ضد الارهابيين، بناء على معلومات استخباراتية.
فعندما دخل الفريق التابع للجيش مخبأ من يشتبه أنهم من الارهابيين بمنطقة "شيروتكاي"، بالاقليم، فجر انتحاري نفسه، مما أسفر عن مقتل أفراد الجيش وقتل آخر أثناء الاشتباك .
وتردد أنه تم اعتقال أحد الارهابيين المشتبه بهم من موقع الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير باكستان
-
15 قتيلا في انفجار بشرق باكستان
-
الجيش الباكستاني يعلن مقتل جندي و13 مسلحًا قرب الحدود الأفغانية
-
الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود في كشمير
إعلان
إعلان