أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في دهس جنود في باريس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في دهس جنود في باريس

12:12 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في دهس جنود في باريس

وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في دهس جنود في ب

باريس (د ب أ)
تولت وحدة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة الفرنسية التحقيق في حادثة الدهس التي استهدفت جنودا في إحدى الضواحي بباريس اليوم الأربعاء.

وأعلنت السلطات أن الوحدة فتحت تحقيقا بتهمة الشروع في قتل أفراد رسميين بدافع إرهابي.

وكانت مركبة اصطدمت في جمع من الجنود بضاحية لوفالوا بيري في باريس صباح اليوم الأربعاء، وأصابت ستة منهم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اثنين من الجنود إصابتهما خطيرة، بينما أصيب الأربعة الآخرون بإصابات طفيفة.

وأضافت المتحدثة أن سائق السيارة فر هاربا.

وقال عمدة المنطقة، باتريك بالكاني، في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية التليفزيونية إن الجنود المصابين ليسوا في حالة خطيرة، وأضاف: "إنه فعل متعمد بلا شك".

وذكر بالكاني أن المركبة كانت متوقفة في الشارع، مضيفا أن السائق اصطدم بالجنود لدى خروجهم من ثكنتهم . وقال: "هذا عدوان مشين".

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الجنود كانوا جزءا من عملية "سانتينل" لمكافحة الإرهاب، التي تقوم بدوريات في العديد من المدن الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الفرنسية كانت هدفا متكررا لهجمات. وقُتل شرطي برصاص مهاجم في شارع الشانزليزيه الشهير بباريس في نيسان/أبريل الماضي.

وتم القبض مطلع هذا الأسبوع على رجل بحوزته سكينا عند برج إيفل. وذكر المقبوض عليه خلال استجوابه أنه كان يخطط للهجوم على جندي. وتم إيداع الرجل مصحة نفسية حاليا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

    أخبار

  • تونس: مقتل "إرهابيين" اثنين في كمين بالقصرين

    أخبار

  • مقتل امرأتين جراء حرائق الغابات في إيطاليا

    أخبار

  • قتيلان بالجيش السوري بعد انفجار في مستودع ذخيرة وسط حلب

    أخبار

إعلان

8dd525a93c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا