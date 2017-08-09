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كوريا الشمالية تدرس توجيه "ضربة وقائية" ضد جزيرة جوام الأمريكية

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مصراوي Masrawy

تدرس توجيه "ضربة وقائية" ضد جزيرة جوام الأمريكية

12:04 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

جزيرة جوام الأمريكية

سول (د ب أ)
ذكر بيان للجيش الكوري الشمالي نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن بيونجيانج "تدرس بعناية" توجيه ضربة وقائية إلى جزيرة "جوام" الأمريكية.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الهجوم يمكن أن يتم في أي لحظة بعد موافقة الرئيس كيم جونج أون.

وأضاف البيان أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوقف عن "استفزازها العسكري المتهور" لكوريا الشمالية لكي لا تضطر بيونجيانج إلى اللجوء إلى "خيار عسكري لا مفر منه".

وجاء التهديد الجديد بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد أنه إذا واصلت بيونجيانج القيام بتهديدات "فإنها ستواجه بالنار والغضب الذي لم يشهده العالم مطلقا".

وتصاعدت حدة التراشق اللفظي بين البيت الأبيض وبيونجيانج بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية واختباراتها الصاروخية ، وأيضا بسبب العقوبات الجديدة، التي فرضتها الأمم المتحدة.

وهدفت التحركات الأمريكية في الأسابيع الماضية إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة عبر الأمم المتحدة في محاولة لإجبار البلاد على التخلي عن برنامجها النووي.

وأظهرت الولايات المتحدة قدرتها العسكرية على إسقاط صاروخ قبالة سواحلها، وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية مؤخرا.

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