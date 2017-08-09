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ناجازاكي تحي ذكرى إسقاط القنبلة الذرية الأمريكية

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ناجازاكي تحي ذكرى إسقاط القنبلة الذرية الأمريكية

12:04 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

ناجازاكي تحي ذكرى إسقاط القنبلة الذرية الأمريكية

طوكيو (د ب أ)

أحيت اليابان اليوم الأربعاء الذكرى الـ72 لإسقاط القنبلة الذرية الأمريكية على مدينة ناجازاكي، جنوب غرب البلاد، وسط التهديد المتزايد بشن هجوم نووي من جانب .

ووقف آلاف من المشاركين في المراسم، دقيقة حدادا على ذكرى الضحايا، في الساعة الحادية عشرة ودقيقتين صباحا (0202 بتوقيت جرينتش)، وهي اللحظة، التي تم فيها، تحديدا إسقاط القنبلة الذرية، على المدينة في التاسع من أغسطس، 1945 .

وكان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي وعمدة ناجازاكي، توميهيسا تاوي، وناجون من القصف من بين هؤلاء الذين شاركوا في المراسم.

وأشاد تاوي بتبني أول معاهدة دولية، تحظر الاسلحة النووية من قبل 122 من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة أوائل هذا العام، لكنه انتقد أيضا حكومة آبي بسبب رفض التوقيع على المعاهدة .

وقال تاوي في المراسم "بوصفها الدولة الوحيدة في العالم، التي عانت من القصف الذري في زمن الحرب، أحث اليابانية على إعادة النظر في سياسة الاعتماد على المظلة النووية والانضمام إلى معاهدة حظر الاسلحة النووية في أقرب فرصة ممكنة".

وجاء الهجوم النووي على ناجازاكي، الذي أسفر عن مقتل حوالي 74 ألف شخص، بحلول نهاية عام 1945 بعد ثلاثة أيام من إسقاط القوات الامريكية أول قنبلة ذرية على هيروشيما.

وزاد الهجومان الضغط على اليابان لكي تستسلم وهو ما فعلته في 15 أغسطس، 1945.

وتم إقامة مراسم هذا العام بعد ساعات فقط من تهديدات الرئيس الامريكي، دونالد بأن كوريا الشمالية ستواجه بـ"النار والغضب " إذا واصلت تهديداتها، وردت بيونج يانج بالقول إنها "تدرس بعناية" شن هجوم استباقي ضد إقليم جوام الامريكي.

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