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مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى قطر

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مصراوي Masrawy

مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى قطر

12:03 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى قطر

الكويت (أ ش أ)
غادر مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح الكويت صباح اليوم الأربعاء متوجهين إلى قطر.

ويسلم المبعوث الكويتي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لإنهاء أزمة قطع والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة.

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