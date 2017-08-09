ليبي يسدد طعنات بالغة لامرأة في محطة قطار بألمانيا

لايبتسيج، ألمانيا (د ب أ)

هاجم رجل منحدر من ليبيا امرأة في محطة القطار الرئيسية بمدينة لايبتسيج الألمانية بسكين وأصابها بجروح بالغة.

وذكرت شرطة المدينة اليوم الأربعاء أن الهجوم وقع مساء أمس الثلاثاء على نحو مفاجئ تماما، مضيفة أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات.

وتم نقل المرأة المخمورة، 56 عاما، إلى المستشفى بعد إصابتها بطعنات بالغة في الكتف والعضد والساعد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة كانت على معرفة سطحية بالرجل، حيث عرض عليها المخدرات أكثر من مرة.

وتم القبض على الجاني، 28 عاما، بالقرب من مسرح الجريمة، حيث كان يجلس على مقعد في أحد المتنزهات مخبئا السكين خلفه في الأرض.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الرجل معروف لدى الشرطة قبل ارتكابه الاعتداء على أنه موزع مخدرات.