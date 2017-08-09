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تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

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مصراوي Masrawy

تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

12:00 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

تركيا توقف 12 مشتبها في انتمائهم إلى جبهة النصرة

اسطنبول (د ب أ)
أفادت وكالة "الأناضول" التركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن السلطات أوقفت أمس 12 مشتبها في انتمائهم إلى "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي" (والذي غير اسمه العام الماضي إلى جبهة فتح الشام)، وذلك في عملية أمنية بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب بديار بكر أجرت عملية أمنية في إطار التحقيقات التي يجريها الادعاء العام الجمهوري بالولاية ضد التنظيم المذكور.

وأضافت المصادر أن الفرق الأمنية أوقفت خلال دهمها عناوين محددة 12 مشتبها في انتمائهم إلى النصرة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأمنية بحق المشتبه فيهم لا تزال مستمرة، وأنه تمت خلال عمليات الدهم ضبط بيانات رقمية.

وتصنف تركيا جبهة النصرة على أنها منظمة إرهابية.

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