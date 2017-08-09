وزير النقل: افتتاح محطة "مترو هارون" في الثلث الأخير من 2018

كتب- عبدالله قدري:

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ محطة هارون المدرجة بالجزء الأول للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتابع الوزير تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة التي بلغت نسبة تنفيذها 98% وأعمال التشطيبات التي بلغت نسبتها 65% وكذلك أعمال السكة في المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذها 95% وأعمال الاتصالات والإشارات بالمحطة والتي بلغت نسبة تنفيذها 33%.

وقال وزير النقل في بيان اليوم الأربعاء، إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية وهـــــي: ( هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هي محطة النزهة، مشيرًا إلى أن هناك تقدم كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز ٨٠٪‏وأعمال التشطيبات بنسبة ٥٥٪‏وجارى اعمال الإتصالات والإشارات والتحكم بنسبة ١٥٪‏ مؤكدًا أنه جارى تنفيذ أعمال السكة بنسبة ٣٠٪‏.