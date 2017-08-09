القابضة للغزل والنسيج تتلقى 8 عروض لتطوير محالج القطن

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تلقت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عروضًا من ثماني شركات ووكلاء شركات عالمية للمشاركة فى تطوير محالج القطن التابعة لها ومنها وكلاء شركات صينية وهندية وأمريكية وإيطالية وتركية، وذلك بحلول آخر موعد لتقديم عطاءات المناقصة الخاصة بهذا التطوير فى 8 أغسطس 2017.

وستقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلي ذلك التقييم المالي للعروض المقبولة فنيًا وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

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كانت الشركة القابضة قد قامت بتاريخ 1 يونيو2017 بالإعلان عن طرح مناقصة عامة بنظام المظاريف المغلقة لتوريد وتركيب عدد (3) منظومة أتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بكافة مشتملاتها بمحالج الشركات التابعة لها، وذلك فى ضوء دراسة جدوى تطوير المحالج التى أعدها المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسات هيكلة مالية وفنية لشركات حلج القطن وشركات الغزل والنسيج، والتى أظهرت أن المحالج لم تشهد ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات طويلة مما أدى إلى تدهور حالتها وضعف الإنتاجية وتدنى مستويات الجودة.