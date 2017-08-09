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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نصف طن بانجو داخل أتوبيس سياحي ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نصف طن بانجو داخل أتوبيس سياحي ببورسعيد

11:59 ص الأربعاء 09 أغسطس 2017

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نصف طن بانجو داخل أتوبيس سياحي ببورسعيد

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء سيد عزب، مساعد الوزير ومدير الإدارة، من ضبط نصف طن بانجو بمنفذ الرسوة ببورسعيد داخل أتوبيس سياحي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأربعاء، إنه قد وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام اعتزام قائد أتوبيس رقم "396 ن ف ج" التابع لأحد شركات السياحة "م.م"، بتهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر من مدينة بورسعيد داخل مخزن سري تم إعداده خصيصًا للتهريب أسفل أرضية الأتوبيس.

وأضاف البيان، بأنه تم ضبط الأتوبيس مخ خلال أحد الأكمنة بمنفذ الرسوة ببورسعيد، وبالتفتيش عُثر داخل المخزن على (217) لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت نصف طن.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة قائد الأتوبيس بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة، وقيامه بنقل المضبوطات من شمال سيناء إلى خارج مدينة بورسعيد مقابل 6 آلاف جنيهًا، وبالعرض على اللواء سعيد شلبي مساعد الوزير لقطاع المنافذ، أمر بتحرير محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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