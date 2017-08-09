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موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

12:09 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، استقبالها 24 سفينة.

وأشارت الموانئ في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت على أنه جارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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