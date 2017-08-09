كلاكيت "ثاني مرة".. التحقيق في نسيان طبيب قطعة شاش في حلق "طفلة اللوز"

الأقصر - محمد محروس:

أحال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، شكوى جديدة، بنسيان طبيب لقطعة شاش بحلق طفلة أجرى لها عملية جراحية باللوز، في أثناء قافلة طبية بمستشفى القرنة المركزي للتحقيق.

وقال المواطن عامر أحمد حمزة، من أهالي قرية الرواجح بمركر القرنة غرب الأقصر، إن طبيب مشارك في قافلة طبية نظمت بمستشفي القرنة المركزي قبل أيام أجري لابنته شهد، 11 عامًا عملية جراحية باللوز، ونسي "شاشًا" طبيًا بحلقها .

وأضاف عامر: "شعرت ابنتي بعد إجراء العملية بحالة إعياء شديدة وضيق في التنفس، واستمرت عدة أيام على هذا الحال قبل أن يتوجه بها للطبيب (الذي عثر على "شاشًا طبيًا) بحلقها".

وتأتي شكوى حمزة بعد ساعات من إحالة واقعة مماثلة لطفل أجرى ذات العملية الجراحية بذاته القافلة.

وكان محمد بدر، محافظ الأقصر قد وجه، الثلاثاء، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في شكوى أحد المواطنين بخصوص نسيان طبيب قطعة شاش، في حلق أحد الأطفال عقب إجراء عملية اللوز له بمستشفى القرنة المركزي بمحافظة الأقصر.

وقال رجب عبدالرحمن، والد الطفل، إنه عقب إجراء عملية اللوز لابنه، من قِبل أحد أطباء القافلة الطبية المنعقدة بمستشفى القرنة المركزي، أصيب ابنه بحمى وارتفاع في درجة حرارته استمرت لـ10 أيام عقب إجراء العملية وبعرضه على أحد الأطباء، تم اكتشاف نسيان قطعة من الشاش بحلق الطفل وتمت إزالتها.

وأضاف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، أنه جرى تشكيل لجنة تضم عددًا من أطباء الأنف والأذن والجراحة، وسيتم عرض الطفل على اللجنة يوم الخميس المقبل، بمستشفى الأقصر العام، لمناظرة الحالة وتحديد الخطأ الطبي واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه الطبيب المخطىء، مشيرًا إلى إجراء حوالي 265 عملية لوز في الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس الماضي، من قبل قافلة الأنف والأذن التي انعقدت بمستشفى القرنة المركزي.