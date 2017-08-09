بالصور- محافظ أسوان يتفقد إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بمنطقة الشلال

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، موقع الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي المغذي لعزبة المرشح بمنطقة الشلال بقطر 10 بوصة.

وأكد المحافظ أن زيارته للمنطقة جاءت للوقوف ميدانياً على أعمال الإصلاح الجارية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

رافق المحافظ عبد الناصر عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، ومحمود عليان رئيس مدنية ومركز أسوان ومسئولى الشركة.

وتفقد محافظ أسوان عدد 3 منازل مجاورة لموقع الكسر بعد تعرضها لتسرب كميات من المياه داخلها.

وأمر المحافظ شركة مياة الشرب والصرف الصحي ومجلس المدنية بدفع سيارات "فنطاس" لتلبية احتياجات الأهالى من مياه الشرب لحين عودة تدفقها بعد إنهاء أعمال الإصلاح، بالإضافة إلى سرعة شفط وسحب أي كميات من متراكمة بطريق "الشلال / السد العالي وبمحيط المنازل المجاورة.