أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

Google+ Print
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 25 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 22 34

نخل 20 37

طابا 22 35

الطور 27 37

مرسى علم 29 39

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

شاهد أيضا

رفح 22 33

كاترين 17 35

سيوة 28 40

المنيا 26 39

الفيوم 26 38

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 28 44

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 28 44

أسوان 29 44

شلاتين 30 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 43

نويبع 28 40

السلوم 23 31

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟