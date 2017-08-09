ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 25 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 22 34

نخل 20 37

طابا 22 35

الطور 27 37

مرسى علم 29 39

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

شاهد أيضا

رفح 22 33

كاترين 17 35

سيوة 28 40

المنيا 26 39

الفيوم 26 38

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 28 44

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 28 44

أسوان 29 44

شلاتين 30 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 43

نويبع 28 40

السلوم 23 31